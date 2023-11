Vjeroučiteljica u školi uplašila djecu pričom o jogi: 'To je prizivanje vraga'; Biskupija: 'Izražavamo žaljenje, ovo je izolirani slučaj'

Časna sestra koja predaje vjeronauk u Osnovnoj školi Lapad u Dubrovniku uplašila je učenike svojim stavovima i porukama oko prakticiranja joge do te mjere da je cijeli slučaj eskalirao do roditelja i ravnateljice, piše Dubrovački dnevnik. Naime, časna sestra je u sklopu svog sata predavala o drugim religijima, između ostalih i o hinduizmu i budizmu pa je tom prilikom spomenula kako pripadnici tih religija prakticiraju jogu koja u naravi predstavlja ''prizivanje vraga''. To je izazvalo strah kod dijela učenika, a posebno kod onih koji i sami idu na jogu, kao i kod onih čije majke idu na jogu. Sve je eskaliralo raspravom. Dio roditelja tvrdi da su se djeca prepala. Revoltirani roditelji zatražili su sastanak s ravnateljicom. Dubrovački dnevnik doznaje kako je cijeli postupak ispitivanja detalja i okolnosti i na službenoj razini u tijeku.

Dubrovački dnevnik je poslao upit Dubrovačkoj biskupiji oko slučaja koji se dogodio u Lapadskoj školi. Biskupija se očitovala.

"Slijedom događaja koji su se zbili u OŠ Lapad na satu Katoličkog vjeronauka, a o kojima smo obavješteni 8. studenoga od strane ravnateljice OŠ Lapad, izražavamo iskreno žaljenje ako su se učenici osjetili uznemirenima na nastavi Katoličkog vjeronauka što svakako nije bio cilj i namjera vjeroučiteljice osobno te u svakom smislu nije poželjno da se takvi osjećaji povezuju ili potiču s povezivanjem nastave Katoličkog vjeronauka.

Katolički vjeronauk kao izborno-obvezatni predmet u školama upisuje se prema slobodnom izboru te ga dobrovoljno pohađaju učenici koji to odaberu, a nastava se odvija prema kurikulu Katoličkog vjeronauka odobrenog od strane nadležnog ministarstva. S obzirom da Katolički vjeronauk ima konfesionalno obilježje i usmjerenje, kao predmet treba posredovati, promišljati i tumačiti kršćansku Objavu i nauk Katoličke Crkve te ga zbog toga poučavaju vjeroučitelji koji zadovoljavaju sve profesionalne kompetencije i ispunjavaju potrebne uvjete u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.

Ističemo da je u skladu s kurikulom Katoličkog vjeronauka, predviđeno da se kroz razna godišta, kao i u dotičnom godištu, obrađuju teme vezane uz druge religije i to na način odgajanja za istinski ekumenizam i poštovanja prema pripadnicima drugih kršćanskih Crkva i zajednica te iskreni dijalog i suživot s pripadnicima različitih religija i svjetonazora, poštujući njihova uvjerenja, stavove i tradicije. Smatramo ozbiljnom zadaćom svakog vjeroučitelja da u tome nastoji kako u profesionalnom smislu, tako i u osobnom životu.

U ovom izoliranom slučaju, izražavamo žaljenje te podržavamo nastojanje da se taj nesporazum što prije riješi na izgradnju odnosa povjerenja i poštovanja kako bi nastava Katoličkog vjeronauka mogla biti što kvalitetnija i plodonosnija za učenike i cijelu školu", kazali su iz Biskupije.