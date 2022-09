Objavljene fotografije borca Azova prije i poslije zarobljeništva: 'Nemam riječi. Zastrašujuće'

Ukrajinski vojnik i glazbenik Mihajlo Dianov jedan je od ratnih zarobljenika koji su pušteni na slobodu nakon što je došlo do dogovora između Rusije i Ukrajine o razmjeni, nakon lobiranja saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman.

Dianov je borio u čeličani Azovstalj u Mariupolju koja je postala simbolom otpora jer se mjesecima odupirala daleko nadmoćnijim ruskim snagama. Nakon što su osvojili čeličanu, Dianov je zarobljen.

Novinar Voice of Americe Ostap Yarysh na Twitteru je objavio fotografije Dianova prije i poslije ruskog zarobljeništva.

"Nemam riječi. Zastrašujuće", kratko je opisao.

I have no words. Terrifying. pic.twitter.com/EaDzGKmc2B