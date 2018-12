Više od 40 ljudi ozljeđeno u eksploziji restorana u Japanu

U eksploziji restorana u japanskom gradu Sapporo ozljeđeno je više od 40 ljudi, javlja RT.

Uzrok eksplozije u gradskoj četvrti Toyohira još uvijek nije poznat, prenosi BBC, a jedan od očevidaca tvrdi da je eksplozija razbila prozore restorana, zbog čega je došlo do velikog broja ozlježenih.

Pogledajte video restorana u plamenu:

A huge explosion at a restaurant in Sapporo with an estimated over 40 customers collapses. Nearby buildings damaged. https://t.co/y0HgLsMBsR