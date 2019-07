Muškarac koji bosonog koristi tablet zgrozio putnike

Razvitkom zračnog prometa, društvene su mreže postale preplavljenje dogodovštinama putnika iz aviona, a ovaj je put jedan putnik svojim, kako navode, neprimjerenim ponašanjem zgrozio malu javnost u okruženju oko sebe.

Riječ o snimci putnika, koja je postala viralna, gdje nogama koristi tablet u avionu. Snimka trenutno ima skoro 10 milijuna pregleda na Twitteru, skoro je 33 tisuća puta proslijeđena te ima 152 tisuće "lajkova", a objavljena je tek prije tri dana.

U komentarima se vodila rasprava je li putnik možda onemogućen koristi ruke pa se može služiti samo nogama, dok je jedna od suputnica objasnila kako je "vidjela kako hoda i izlazi iz zrakoplova noseći vlastitu torbu. On samo voli gledati TV sa svojim bosim nogama".

My friend who doesn’t have twitter sent this from her flight. It belongs on Twitter. pic.twitter.com/qG6d54V5Dd