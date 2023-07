VIDEO Zelenski izgubio kontrolu i napao bugarskog predsjednika: Snimatelji su morali izaći van

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obrušio se na svog bugarskog kolegu Rumena Radeva u žestokoj televizijskoj raspravi u Sofiji u četvrtak. Radev se naime protivi naoružavanju Ukrajine, što je čini se razljutilo Zelenskog. Zbunjeni bugarski predsjednik, vidno zatečen reakcijom Zelenskog, zamolio je TV kamere da napuste prostoriju u predsjedničkoj palači u kojoj se snimao sastanak, piše Politico. Zelenski je posjetio Bugarsku kako bi se sastao s premijerom Nikolajem Denkovim, koji podupire izvoz oružja u Ukrajinu.

Zelensky's dispute with Bulgaria's pro-Russian president over war.Radev said "there is no military solution" to the war in Ukraine and "more and more weapons will not solve the problem" pic.twitter.com/hozKDkujpN