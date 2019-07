VIDEO: Vatra progutala gomilu bačvi omiljenog viskija

Američki brend alkoholnih pića Jim Beam u srijedu je izgubio 45.000 bačvi bourbona u požaru koji je zahvatio skladište u Kentuckyiju, potvrdio je glasnogovornik tvrtke. Glasnogovornik tvrtke Beam Suntory rekao je da preliminarni izvještaji ukazuju da je do požara došlo zbog udara munje pri čemu je uništeno na tisuće bačvi "relativno novog" whiskeya.

"S obzirom na godište proizvodnje izgubljenog whiskeya, ovaj požar neće utjecati na dostupnost whiskeya Jim Beam potrošačima", rekao je Cohen.

8+ hours later, the fire continues to burn at this Jim Beam property in Woodford County. Emergency Management officials tell me they expect it to last for several more hours. @LEX18News pic.twitter.com/RHqJrQ36xd