VIDEO U nedjelju prosvjed zbog smrti Vladimira Matijanića; Zovko: 'Kratko i jasno: Beroš mora otići'

Hrvatsko novinarsko društvo za nedjelju u podne je najavilo prosvjed pod nazivom 'Oprostite što smetam, ne mogu disati', i to šest mjeseci nakon smrti novinara Vladimira Matijanića. Iz HND-a su najavili kako će se prosvjed održati ispred Novinarskog doma kako bi se ''upozorilo da se neće prešutjeti zataškavanje okolnosti u kojima je Matijanić umro'', a u subotu je održana i konferencija za medije.

Nakon 13 sati najavljeno je kako kreće prosvjedna šetnja od Novinarskog doma, preko Trga Republike Hrvatske, Frankopanskom do Ilice, Ilicom do Trga bana J. Jelačića, Zakmardijevim stubama do Gornjega grada na Markov trg, stoji u obavijesti o prosvjedu.

Medijima se u subotu obratio predsjednik HND-a Hrvoje Zovko.

- Kratko i jasno, Vili Beroš mora otići, tu nema nikakve dvojbe. On i sustav kojim upravlja su napravili sve da se istina o Matijaniću ne sazna. Fantomsko povjerenstvo koje je osnovao Vili Beroš praktički je krivim poglasilo Vladimira Matijanića - kazao je te dodao kako je i zdravstvenim djelatnicima koji su najavili svoj dolazak na prosvjed najavljena inspekcija.

- Ovim putem pitam Beroša kada je povjerenstvo koje je on oformio obavijestilo obitelj? Znate kada? Pet minuta prije konferencije na kojoj su slavodobitno mahali sramotnim nalazima. Hrvatska javnost mora znati da je Matijanić bio medicinski tehničar i vjerovao je tom sustavu. Povjerenstvo nije uzelo u obzir iskaz Andree Topić, a na njemu se pojavila liječnica Matijanića da brani sustav kojeg on uopće nije ni vidio. Svi ti ljudi koji se skrivaju iza svojih funkcija su jedna gomila licemjera - poručio je Zovko.

- Beroš mora otići, tu nema rasprave. Andrej Plenković, koji novinarima docira što je tema, a što nije, što je za svaku osudu, bio bi veći državnik da smijeni tog bešćutnog i beskorisnog ministra. Ovo nije prosvjed protiv zdravstvenih radnika. Mi kao HND itekako imamo poštovanje za sve što oni rade. Ovdje je riječ o medicinski potpomognutom ubojstvu - dodao je, dodajući kako ''HND nikada neće odustati od ove priče jer imaju čitav niz pripremljenih akcija''.

Nekoliko riječi kazala je i Andrea Topić, govoreći kako je nakon smrti Matijanića dobila stotine poruka građana koji tvrde kako su i oni doživjeli slične situacije.

- Pitala sam ih zašto to nisu prijavili. Dobar dio tih ljudi mi je rekao da se boje da neće dobiti zdravstvenu skrb. Znači, umre ti muž, sestra, žena, brat i ti to ne prijaviš. Dugo vremena sam bila ljuta na te ljude i frustrirana, dok nisam kasnije doživjela što sam doživjela od naših institucija. I onda sam shvatila da su ti ljudi bili u pravu i da sam ja debil. Ja sada doživljavam maltretiranje od Beroša - poručila je Topić.

- Ja sam novinarka i ne mogu šutjeti, kao što je bio i Vlado. To je neki moralni kompas koji nas vodi. Svi ti ljudi koji nisu prijavili nepravilnosti bi trebali sutra doći na prosvjed. To je najmanje što možete napraviti. To je prosvjed za bolje zdravstvo - dodala je.

Konferencija u Splitu na temu Vladimira Matijanića je nešto najodvratnije što je ikada doživjela, tvrdi Topić.

- Beroš ju je držao. Kad sam ga htjela pitati za Vladin slučaj, samo je kidnuo. Njegova glasnogovornica mi je rekla da neće davati izjave jer se boji da ću ju snimati?! - upozorila je.

- Ovo nije prosvjed samo za Vladu, ovo je prosvjed za sve ljude koji mjesecima čekaju preglede jer je netko na vlasti nesposoban da ustroji taj sustav - zaključila je novinarka Topić.

Na Markovu trgu će tako sutra govoriti Andrea Topić, novinarka i životna partnerica Vladimira Matijanića, potpredsjednica Ogranka HND-a Splitsko-dalmatinske županije Gabrijela Radanović, novinar Indexa Ilko Ćimić, potpredsjednik HND-a Branko Mijić i predsjednik HND-a Hrvoje Zovko.

''HND i ovom akcijom ustraje na zahtjevima postavljenima u peticiji koju je potpisalo gotovo 5000 građana u kojima se traži da novo, nezavisno povjerenstvo provede izvide i utvrdi postoje li propusti u liječenju kolege Matijanića te da ministar zdravstva Vili Beroš, koji u propustima sustava kojim upravlja ne vidi ništa sporno – odstupi s te odgovorne funkcije'', najavljuje se.

Ovo nije prosvjed protiv radnica i radnika u zdravstvu, navodi HND, oni su jednako tako žrtve sustava koji ne funkcionira. I sve manje ih ostaje raditi u Hrvatskoj.

