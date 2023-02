Butković: Ovo danas na Markovom trgu je bio politički skup. Oporba pokušava manipulirati

Ministar Oleg Butković komentirao je najavljene izmjene Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koji je uznemirio dio javnosti. Mnogi su svoje nezadovoljstvo s izmjenom zakona iskazali na prosvjedu koji se održao u četvrtak na Markovom trgu u Zagrebu, kao i u drugim hrvatskim gradovima.

"Budući da se u ovom trenutku održava prosvjed, mi smo posljednjih dana komunicirali. Ovo danas na Markovom trgu je bio politički skup. To je bio politički skup oporbe koja pokušava i na ovoj temi dobiti koji politički poen, te govore o onome što je bilo suprotno. Zakon o pomorskom dobru je donesen 2003. godine i po tom zakonu funkcioniramo. Danas ima 18 ograđenih plaža. Željeli smo bolji zakon. bolje kazne. Općinama dajemo ovlasti redara, a prije nije mogao komunalni redar reagirati", istaknuo je i naveo da neće biti ograđivanja plaža.

"Izjava da će se banke upisivati na plaže nema veze sa stvarnošću. Ne možete se vi upisati na pomorskom dobru", kazao je i napomenuo da je bila javna rasprava o izmjeni Zakona. Pozvao je oporbu da se uključi s davanjem prijedloga jer je ovo tek u prvom čitanju.

Osvrnuo se i na aferu sms.

"Jesam li ja pisao poruke ili sam za nekoga intervenirao, ne sjećam se. Ljudima sam pomagao. Jesam. Ulazio sam u susret ljudima koji su imali zdravstvene probleme. To je isto trgovanje utjecajem. Dobivao sam koje kakve poruke. Uglavnom sam ih ignorirao", kazao je ministar i dodao: "Ljudi kad se nađu u nevolji ne možemo im to uzeti u obzor. Tu ima različitih slučajeva, ne trebamo sve isti koš. Ljudi su ljudima pomagali i ne treba to svrstavati u trgovanje utjecajem", napomenuo je.