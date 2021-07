VIDEO Strašna eksplozija u Dubaiju: Zapalio se tanker, od detonacije se zatresle zgrade

U Jabel Ali luci u Dubaiju u srijedu poslijepodne došlo je do velike eksplozije, a iz vlade su se oglasili kako zasad nema žrtava.

Kako prenosi ABC, zapalio se tanker, a do eksplozije je došlo kada su vatrogasci pokušavali lokalizirati požar. Još nije poznat uzrok nesreće.

Svjedoci govore kako su se zbog detonacije zatresle okolne zgrade u cijelom gradu.

Fire at Dubai's main port after huge explosion https://t.co/987fSfCNf4 pic.twitter.com/M1agzJWYAz — 24 News HD (@24NewsHD) July 7, 2021

Reported video of the aftermath at Jebel Ali Port, #UAE. pic.twitter.com/0mP7bh6vFM — Aurora Intel (@AuroraIntel) July 7, 2021

This was the explosion heard across Dubai tonight. Details to follow. Praying all are safe. Via @xmufaxsam_ pic.twitter.com/pGUPYx0rUj — Lovin Dubai | لوڤن دبي (@lovindubai) July 7, 2021

Na Twitteru su se oglasili i iz ureda vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata te kazali kako je požar u međuvremenu lokaliziran te da nema žrtava te da nitko nije ozlijeđen.

A fire caused by an explosion within a container on board a ship at Jebel Ali Port has been brought under control; no casualities have been reported. pic.twitter.com/oMTaJhgEYd — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021

Jebel Ali luka u Dubaiju jedna je od najvećih na svijetu te najveća na Bliskom Istoku, a na njoj se radi utovar i istovar robe iz Indije, Afrike i Azije. Sama luka ima četiri robnih terminala i može primiti neke od najvećih brodova na svijetu.