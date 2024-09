VIDEO Trumpovi pristaše oduševljeni Bidenovim potezom: 'Hvala na podršci, Joe!'

Trumpove pristaše oduševio je prizor predsjednika Joea Bidena koji nosi crvenu kapu s natpisom "Trump 2024", predmet iz kampanje republikanca Donalda Trumpa. "Hvala na podršci, Joe!", stoji uz fotografiju nasmiješenog Bidena s kapom, objavljenoj na platformi X. Nanizali su brojni komentari, a jedna je osoba prizor opisala kao "najpametniju stvar koju je učinio u cijeloj svojoj političkoj karijeri."

Iako se fotografija na prvi pogled možda čini kao photoshop ili produkt umjetne inteligencije, ona je zapravo istinita. Naime, viši zamjenik tajnika za tisak Bijele kuće Andrew Bates pojasnio je kako je Biden nakratko stavio kapu na glavu tijekom posjeta vatrogasnoj postaji Shanksville, nakon njegova pojavljivanja na komemoraciji 11. rujna.

Thanks for the support, Joe! pic.twitter.com/GeNDXWEHVi

“Kao gestu, dao je kapu Trumpovom pristaši koji je potom rekao da bi u istom duhu POTUS trebao staviti Trumpovu kapu. Kratko ju je nosio”, rekao je Bates. Iako je na društvenim mrežama podijeljen video koji potvrđuje Batesovu izjavu, to nije pokolebalo veselje Trumpovih pristaša, navodi Independent.

“Vidite, Trump je bio u pravu. Joe Biden mrzi Kamalu Harris”, napisao je jedan korisnik, aludirajući na Trumpove komentare tijekom predsjedničke debate u utorak navečer u Philadelphiji. Naime, Trump je širio tezu o neslaganju između predsjednika i potpredsjednice još od najave Bidenova povlačenja.

I thought this was photoshopped, but no! 😂 pic.twitter.com/TmIOEUNkXo