VIDEO Trenutak kada je kulminirala svađa u Saboru, došlo je do komešanja i naguravanja

Vladin prijedlog o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira izazvao je danas žestoku raspravu u Saboru. Bilo je vrijeđanja, citiranja ustaškog pozdrava, svađa... a predsjednik Sabora Gordan Jandroković podijelio je niz opomena zastupnicima. Zastupnik Miro Bulj zaradio je četiri opomene, zbog čega ga je Jandroković zamolio da napusti dvoranu. Kad je Bulj krenuo van, a šef Sabora najavio stanku, došlo je do komešanja, a zastupnik Krešo Beljak i Željko Sačić krenuli su prema govornici. A što se zapravo dogodilo, objasnio je nakon stanke šef Sabora te pozvao kolege da civilizirano komuniciraju.

"Kolega Bulj dobio je četvrtu opomenu jer je nastavljao govoriti nakon što sam ga više puta upozorio, krenuo je van zaista, a tada je kolega Beljak viknuo: 'Ostani Miro, ne idi.' Bulj se vratio natrag, a Beljak je zaradio opomenu. Kolega Sačić je imao tada jednu ili dvije opomene, a kada se to dogodilo, Beljak je počeo vikati, vrijeđati, a onda su on i kolega Sačić krenuli prema dolje, praktički s namjerom, neću reći da se fizički obračunaju, ali da dođu ispred mene i da mi na neki način zaprijete“, objasnio je Jandroković nakon povratka sa stanke.

Video: Jandroković o sukobu u Saboru: Svašta su kolege izgovorili o meni osobno, neke stvari ne mogu tolerirati

"U trenutku dok smo u sabornici i dok je stanka, dođe netko i počne vikati i fizički prijetiti. Da ja to ignoriram? Pa ne mogu. Valjda smo civilizirani u Hrvatskom saboru i valjda se nećemo na taj način obraćati jedni drugima i komunicirati, to je potpuno neprihvatljivo. Svašta su kolege izgovorili o meni osobno i to je na njihovu dušu, međutim cijeli scenarij, cijeli spektakl spuštanja dolje i prijetnje, to stvarno ne mogu tolerirati. To su razlozi zašto sam postupio tako kako sam postupio i pozivam vas da se smirimo i da civilizirano komuniciramo", kazao je Jandroković saborskim zastupnicima.

"Imamo različita mišljenja, nekad su te rasprave vrlo rubne. Upozorio sam da to ne činimo, posebno u kontekstu slavljenja ili stavljanja u pozitivan kontekst nekih termina ili simbola koji su povezani s NDH, to ne možemo i nećemo tolerirati. Pozivam da se vratimo u neku normalnu raspravu i da se ne poigravamo stvarima koje štete, ako baš hoćete, i ugledu Hrvatske", kazao je Jandroković.

Sabor je potom prihvatio Vladin prijedlog da se Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira izmijeni u hitnoj proceduri. Za hitni postupak izjasnilo se 75 zastupnika, a 30 ih je bilo protiv.

Video: Svađa u Saboru oko pozdrava: "Za dom spremni": Jandroković izbacio Bulja iz sjednice