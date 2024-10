VIDEO Strašni prizori: Fekalije padaju po autima i zgradama, sve leti do 50 metara u zrak

Stanari u četvrti Novaja Moskva u glavnom gradu Rusije, imali su danas dan za pamćenje. Naime, snažna "fontana" otpadnih voda izbila je iz podzemnog cjevovoda, izbacujući fekalnu otpadnu vodu i ostatke više od 50 metara u zrak. Prljave otpadne vode dosezale su do 17. kata. Video erupcije objavljen je na ruskom kanalu Telegram i počeo se širiti društvenim mrežama. Na njemu se vidi kako fekalije prskaju po zgradama i javnim površinama, piše Newsweek.

Moscow Telegram channels report that the sewage system in Moscow broke down.



A "fountain" the height of a residential building is seen in one of Moscow's districts.



A sh*t show, literally. pic.twitter.com/n8K30uAnJz