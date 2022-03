VIDEO Spektakularne snimke nikad viđenog načina gradnje mosta u Hrvatskoj

Gradnja mosta Cetina na dijelu omiške obilaznice – jedan je od najzahtjevnijih građevinskih projekata u Hrvatskoj, projekt kakav dosad u nas nije viđen jer iznad rijeke Cetine u njezinu stjenovitom kanjonu gradi se most između dva tunela.

Radi se o Tunelima Omiš i Komorjak, a sam most je dug 215 metara i gradi se dosad ne viđenom tehnikom u Hrvatskoj - naguravanjem prefabriciranih elemenata iz tunela preko kanjona u drugi tunel pomoćnom konstrukcijom. Na takav način dosad nije sagrađen nijedan most u RH.

Čelični elementi mosta proizvode se u Italiji, a most će biti na visini od 70 metara iznad rijeke Cetine. Projekt koji izvodi Strabag, a radove je na tom gradilištu danas obišao i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

On je među ostalim kazao da će do kraja 2025. kompletno biti izgrađena cesta Omiš-Split te istaknuo da je omiška obilaznica jedan od najvećih infrastrukturnih objekata u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ukupne vrijednosti od 180 milijuna kuna. Ministar je poručio da bi do kraja ove godine trebalo bi doći do spajanja mosta, a do proljeća sljedeće godine bit će završena ta dionica duga 3,5 kilometra.