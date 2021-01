VIDEO Snijeg zatrpao Hrvatsku, pada i u Dalmaciji: Policija izdala upozorenje

Snijeg je danas zahvatio veći dio Dalmatinske zagore, a prema kraju dana proširit će se i na sjeverni Jadran te u središnju i istočnu Hrvatsku.

Kako navodi DHMZ, lokalno će obilnije oborine biti u gorskim predjelima i u Dalmaciji, a krajnji sjever ostat će suh.

Obzirom da na to da u zaleđu Splitsko-dalmatinske županije većinu dana pada snijeg, PU splitsko-dalmatinska pozvala je vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da ne kreću na put bez zimske opreme.

- Upravljanje vozilima u ovakvim uvjetima je otežano, stoga pozivamo vozače na oprez i prilagođavanje vožnje uvjetima na cesti.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje kako je zimska oprema obavezna u trenutku kada na prometnicama nastupe zimski uvjeti, točnije kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica. Podsjećamo sve vozače da poštuju ograničenja brzine te da vožnju prilagode stanju na cesti i uvjetima vidljivosti - poručili su iz PU.

Knin pod snijegom, Šibenik Meteo kamera Objavljuje Crometeo u Ponedjeljak, 25. siječnja 2021.

Sutra će vrijeme ipak biti nešto drugačije. Na Jadranu će prevladavati sunčano, prijepodne uz povremeno više oblaka i malo snijega u Podunavlju i u gorju, a na jugu Dalmacije kiše. Na kopnu će ujutro biti magle, a na moru će umjerena i jaka bura i sjeverni vjetar, na udare i olujni, slabjeti najprije na sjeveru.

Najniža jutarnja temperatura sutra bit će većinom od -6 do -1, na moru od 1 do 5 °C. Najviša dnevna od 1 do 5 na kopnu te između 6 i 11 °C na obali i otocima.