VIDEO Selak Raspudić Milanoviću: Jel' bi tebi bilo žao da te pobijedim? Možeš mi biti savjetnik

Izazivačica predsjednika Republike Zorana Milanovića srdačno se s njime pozdravila i povela zanimljiv razgovor, a izazivač ga je na ulicama Knina lagano zaobišao. Na glavnom gradskom trgu i na putu do stadiona, između dviju svečanosti u programu obilježavanja 29. obljetnice Oluje, snimili smo, naime, spontani susret Marije Selak Raspudić i Nine Raspudića s predsjednikom Zoranom Milanovićem, te spontani “ne-susret” između Dragana Primorca i Milanovića. Na kraju, snimili smo spontani susret i razgovor bivšeg HDZ-ova ministra vanjskih poslova Mire Kovača s predsjednikom Milanovićem, a u tom razgovoru Milanović je, čini se, spominjao i Primorca.

Na glavnom kninskom trgu, po završetku svečanog polaganja vijenaca, do predsjednika Milanovića dolazi Zvonimir Troskot, saborski zastupnik Mosta, i želi mu reći nešto o prosvjedima protiv izgradnje hidroelektrane na izvoru Une. Troskot mu govori da smatra da se to pitanje tiče nacionalne sigurnosti i poziva predsjednika Milanovića da obiđe mjesto događaja i tako podrži prosvjede protiv tog projekta.

Uto dolaze saborski zastupnici Nino Raspudić i Marija Selak Raspudić, koja je ujedno i kandidatkinja u najavi za predsjedničke izbore krajem godine. Gospođa Selak Raspudić se pozdravlja s predsjednikom Milanovićem, koji odmah započinje nekakav ozbiljan razgovor s Ninom Raspudićem. Na snimci se ne čuje dobro svaka rečenica, ali čini se da Milanović spočitava Raspudićima (nije jasno kome od njih dvoje bivših mostovaca, danas nezavisnih saborskih zastupnika) nešto što su negdje javno rekli. Jer, naime, čuje se kako Nino Raspudić uzvraća uz začuđeni, ozbiljan izraz na licu: “Što smo rekli”?

Nakon par trenutaka Nino Raspudić razvlači izraz lica u osmijeh i čuje se kako govori: “Dobro, to smo tebi odnijeli dva poena. Da ne ispadne baš… Malo tebi, malo Primorcu”.

Ton razgovora postaje polušaljiv, a u jednom se trenutku uključuje Marija Selak Raspudić.

- Jel’ bi tebi bilo žao da te ja pobijedim - pita predsjednička kandidatkinja aktualnog predsjednika Milanovića.

Ne čuje se što on odgovara, ali možda govori nešto o tome da je još mlada, jer Nino Raspudić nastavlja:

- Ti si mlađi bio kad si se gurao za premijera.

U tom trenutku, Marija Selak Raspudić - očito u šali, ali ipak znakovito, ili barem zanimljivo - nudi aktualnom predsjedniku da joj, ako ga ona pobijedi, bude savjetnik.

- Možeš kao savjetnik, dat ću ti neku od… - kaže ona.

- Muškarci kasnije sazrijevaju. Žena od 42 godine puno je zrelija od muškarca s 42 - nastavlja Nino Raspudić svoju misao.

Minutu kasnije, na putu od trga do stadiona, gdje se nastavlja svečano obilježavanje 29. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja, susrećemo Dragana Primorca, kandidata za predsjednika kojeg je podržao HDZ. On hoda iza svih, iza predsjednika Zorana Milanovića i njegove svite, koji pak hoda iza premijera Andreja Plenkovića i njegove svite, iza predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i drugih. Primorca zaustavljaju neki ljudi koji se žele s slikati s, kako kažu, “novim predsjednikom”, a Primorac govori da je s nekima od njih zajedno odrastao. “Čim sam u Splitu, vidimo se”, kaže.

Kako se Primorac tu malo zadržao, pa pojurio dalje naprijed prema stadionu, a predsjednik Zoran Milanović sa svojom svitom odlučio je zastati na skretanju prema stadionu, stojeći ispod neke bandere i rukujući se s par prolaznika, to je značilo da su se Primorac i Milanović u jednom trenutku našli na istom mjestu, na već ispražnjenoj ulici, odnosno skretanju. I mogli su se pozdraviti, da su htjeli. Ali nisu. Za razliku od Marije Selak Raspudić, Dragan Primorac nije baš izgarao od želje da se rukuje s predsjednikom protiv kojeg se kandidira.

Kasnije, predsjednik Milanović sa svojom svitom hoda uličicom prema stadionu i u susret mu nailazi Miro Kovač, bivši ministar vanjskih poslova u vladi premijera Tihomira Oreškovića, koja je naslijedila Milanovićevu vladu.

Milanović pita Kovača što radi, on govori kako predaje na Sveučilištu Sjever, a Milanović na to odgovara:

- To je mi je drago čut’. Jer to sveučilište… (nečujno) I kreira ovoga… (nečujno). Da bih onda prije pet godina ja čuo da je tamo asistent Miroslav Škoro. Of all the people, ono, frajer od šest banki, kužiš, kaj je doktorirao… Slično k’o Primorac - govori predsjednik Republike u spontanom razgovoru s Mirom Kovačem.

