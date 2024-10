VIDEO Sabotaže uoči američkih izbora: Zapalila se glasačka kutija u Vancouveru, uključio se i FBI

Kutija za prikupljanje prijevremenih glasova u saveznoj državi Washington uoči američkih predsjedničkih i kongresnih izbora 5. studenog izgorjela u ponedjeljak u požaru za koji se sumnja da je podmetnut i koji istražuje FBI, priopćila je lokalna policija. Snimka lokalne televizijske postaje KATU prikazuje glasačku kutiju u Vancouveru iz koje se dimi, a vidi se i više glasačkih listića u plamenu. Kutija nije bila ispražnjena od nedjelje u 8 ujutro po lokalnom vremenu pa su stotine glasačkih listića uništene, objavila je televizija pozivajući se na lokalne dužnosnike.

Policijska uprava Vancouvera priopćila je da je uklonila "sumnjivu napravu" koja je bila pokraj kutije. Kutija se nalazila u 3. okrugu savezne države Washington, mjestu jedne od najneizvjesnijih utrka za Zastupnički dom Kongresa, u kojem se natječu demokratska zastupnica Marie Glusenkamp Perez i republikanski protukandidat Joe Kent.

⚠️ Ballot Box at 3510 S.E. 164th Ave in Vancouver, Washington, in Clark County set on fire.. Most ballots were destroyed.



Will we see a repeat of ANTIFA disrupting Election Day on the West Coast pic.twitter.com/T60PHejZHZ