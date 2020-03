VIDEO S proljećem došao snijeg i niske temperature

Kao što se i najavljivalo krajem prošloga tjedna, snijeg je zapadao u unutrašnjosti Hrvatske. Uz snijeg nas je dočekalo i hladno vrijeme, a ostatak tjedna bit će sličan kao danas, samo što uz snijeg možemo očekivati i kišu.

Iako se preporuča OSTATI DOMA, oni koji baš moraju izaći van trebaju se pripremiti na promjenjivo vrijeme.

VIDEO Pogledajte snježni pokrivač u Međimurju

Na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji sutra se očekuje djelomice sunčano, u prvom dijelu dana snijega će biti u Zagori, a kiše uglavnom po otocima. Očekuju se jak vjetar, ali i vrlo niske temperature, piše DHMZ.

Vjetar umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim, podno Velebita u prvom dijelu dana i orkanskim udarima.

Najniža jutarnja temperatura od -5 do 0, na Jadranu od 0 do 5. Najviša dnevna od -1 do 4, na Jadranu od 3 do 8 °C.

Također, snijeg je danas brojne i iznenadio, a HAK je putnike obavijestio na otežanu vožnju, posebice u unutrašnjosti.

VIDEO Snijeg u Kašini iznenadio je brojne

Na pojedinim cestama na snazi su zimski uvjeti i zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama dok je za ostala vozila obavezna zimska oprema.

Zbog jakog se vjetra upozorava Zagrepčane da se odmaknu od zgrada jer postoji mogućnost urušavanja potresom oštećenih dijelova krovova i zgrada.