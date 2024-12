VIDEO Novi veliki napad dronovima: Ukrajina napala Rusiju, ona uzvratila

Ukrajinska vojska dronovima je napala rusku energetsku infrastrukturu, javljaju regionalni guverneri. Andrei Kličkov iz Oriola kazao je da je u "masovnom napadu" na infrastrukturu zapaljeno skladište goriva, te da su krhotine srušenih dronova razbile prozore na nekoliko domova. Napadi bespilotnim letjelicama zabilježeni su i u drugim ruskim, ali i ukrajinskim regijama.

Guverner Krasnodara, Vladimir Kondratjev, kazao je da su protuzračne snage uništile ukrajinske dronove na nekoliko područja na jugu i istoku Ukrajine. Rusija nije dugo čekala s odgovorom, navodi Independent. Zbog masovnog protuudara na Ukrajinu, Poljska je morala dići vojne zrakoplove kako bi "osigurala sigurnost zračnog prostora".

UAV hitting a Russian oil depot in Orel at night

The facility is 170 km from the border with Ukraine. The main type of product is gasoline and diesel for the Russian army.

"from telegram channel" pic.twitter.com/bLNWQOgO2k