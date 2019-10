VIDEO Potpuni kaos: Pucao na trgovinu pa pokušao oteti muškarca i ubiti policajce

Danielu Hannamu (32) u Britaniji sude za provalu u trgovinu, pokušaj otmice i pokušaj ubojstva dvaju policajaca tijekom svog pohoda u siječnju ove godine.

On se tada uputio u Castle Caryju na jugu Engleske kako bi nabavio kokain, no sastanak s dilerom nije prošao najbolje pa su stvari izmakle kontroli. Potom je otišao do trgovine po alkohol i cigarete gdje je iz puške ispalio dva hica u vrata.

Nakon toga uskočio je u BMW jednog muškarca koji se trebao naći s djevojkom te u njega uperio pušku. Nastala je borba tijekom koje je Hannam ispalio u zrak nekoliko hitaca. Zatim je pobjegao i zaklon potražio u kući svoje djevojke.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Napadnuti muškarac odmah je pozvao policiju koja je okružila kuću Hannamove djevojke. Upozorili su pobješnjelog 32-godišnjaka da se preda, no on je bjesomučno počeo pucati kroz prozor sobe na katu.

Kamera koju je nosio jedan policajac snimila je trenutak kad je Hannam pucao na policajce nakon čega su oni uzvratili vatru. Predao se tek kad je ostao bez streljiva, a snimka je ovaj tjedan prikazana na sudu.