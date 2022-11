VIDEO Pokušao pretjeći spori automobil preko zaustavne trake, ali napravio kobnu grešku

Na kraju je nadrapao jedini vozač koji je vozio po propisima - ukratko je objašnjenje situacije koja se dogodila na američkim prometnicama, a koju je snimio jedan vozač.

Naime, na Redditu je objavljena snimka bizarnog incidenta koji se dogodio isključivo zbog grešaka drugih vozača.

Na snimljenoj prometnici nalazile su se dvije prometne trake i jedna zaustavna, a sve se odvilo kada je vozač pick-up kamioneta zbog nestrpljivosti pokušao preteći automobil koji je sporo vozio u pretjecajnoj, lijevoj traci. Kako je automobil u lijevoj traci ostajao na ''svom mjestu'', odnosno nije ubrzao u odnosu na automobil u desnoj traci, vozač kamioneta odlučio je prijeći u zaustavnu traku - ali je gadno pogriješio.

Odmah nakon što je to napravio, brzo se pokušao vratiti u desnu traku jer je umjesto zaustavne trake tamo kretala ograda, no vozač kamioneta nije to uspio na vrijeme te je, osim svog automobila oštetio i automobil u desnoj traci - koji je vozio po propisima.

''Crni auto je bio kreten, ali kamion je definitivno bio u krivu. Samo se nadam da nitko nije ozlijeđen'', pisalo je u komentarima.

