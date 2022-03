VIDEO Pogođen TV toranj u Kijevu: 'Kanali su prestali s emitiranjem'

Uslijed ruske agresije u Ukrajini, navodno je ovog poslijepodneva raketiran TV toranj U Kijevu.

Radi se o tornju visokom 385 metara, a Kyiv Independent je javio da su ukrajinski TV kanali prestali s emitiranjem.

Video of the shelling of the TV tower.#Russians are hitting the communications facilities of the #Ukrainian capital. pic.twitter.com/e2y90keGfV