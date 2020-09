VIDEO Pogledajte čime je papiga oduševila sve: 'Ljudi stoje u redu kako bi je vidjeli'

Nakon više od 25 godina koliko radim s ovim nevjerojatnim pticama, ne prestaju me oduševljavati - rekao je Steve Nichols, direktor parka za divlje životinje u Bostonu u Velikoj Britaniji.

Njega je posebno oduševila papiga koja je postala popularna na internetu zahvaljujući svojim vokalnim sposobnostima. Devetogodišnja papiga Chico zabavljala je goste parka izvedbom popularne pjesme pjevačice Beyonce. Osim njenog hita If i were a boy, papiga zna pjevati i Poker Face Lady Gage, Firework od Katy Perry i You drive me crazy od Gnarlsa Barkleya.

Graham Gardner (54) redoviti je posjetitelj parka i kaže kako ova papiga ne može dosaditi ljudima.

- Ljudi stoje u redu kako bi je vidjeli, ona je poput prave pop-zvijezde. Ona zapravo ima jako dobar glas, možda bi joj se mogao javiti Simon Cowell, nikad ne znate - šali se Gardner.

Amazonski papagaj sposoban je jasno ponoviti ljudski govor, a može doživjeti i 100 godina. Njihovo prirodno stanište nalazi se na području Južne Amerike, Paname i Trinidada i Tobaga, a hrane se voćem, orašastim plodovima i sjemenkama.