VIDEO Plenković o Grbinovu pozivu na debatu: 'Oni su se sami diskvalificirali iz ove rasprave'

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković danas sudjeluje u predizbornim aktivnostima u IX. i X. izbornoj jedinici. Od 10 sati druži se s građanima u Zadru, a obratio se i medijima. Pritom se osvrnuo na kandidate u Zadarskoj županiji, ali i komentirao pozive Peđe Grbina na debatu.

"Drago mi je da smo danas u Zadru. Došli smo podržati listu HDZ-a i naših partnera ovdje u IX. izbornoj jedinici. Ovdje, u Zadarskoj županiji, imamo sjajne kandidatkinje i kandidate predvođene ministrom regionalnoga razvoja Šimom Erlićem", rekao je Plenković uvodno.

Peđa Grbin ponovno ga je pozvao na debatu, a Plenković je komentirao hoće li se predomisliti do kraja kampanje: "To smo već odgovorili. Dakle, gospodin Grbin je abdicirao. Više ne postoji uopće ni kao predsjednik SDP-a, sam kaže da ne kani biti premijer, on bi nešto možda radio u Saboru. Neće biti ni premijer, nit će biti predsjednik Sabora, bit će u oporbi. Oni su se sami diskvalificirali iz ove rasprave. Ja sam 2016. rado išao u debate, 2020. sam rado išao u debate, ali išao sam s onim koji je u tom trenutku bio stvarni pretendent na poziciju koju ja imam čast obnašati osam godina. Nažalost, na ovim izborima takve osobe nema".

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ranije je, po dolasku na svečanost u Zadru, jedan mladić dovikivao Plenkoviću kako mu "istječe vrijeme" te kako neće "zauvijek biti na toj poziciji". Više možete pročitati OVDJE. Nakon Zadra, Plenković će danas posjetiti još Šibenik, Dubrovnik i Split.