VIDEO Pijani muškarac nazvao pilota smećem i pokušao preuzeti kontrole: 'Ovo je najgora noćna mora svakog putnika'

Pijani putnik priredio je kaos na letu iz Engleske u Grčku i pošteno uplašio suputnike kada je pokušao na visini od 9100 metara otvoriti vrata zrakoplova. Piloti su proglasili izvanredno stanje i sletjeli u najbližu zračnu luku, minhensku, u utorak malo prije sedam sati, gdje je nasilni muškarac uhićen.

Let EasyJeta u 4 ujutro započeo je posve normalno, no to se promijenilo kada je neimenovani muškarac popio jednu čašu alkohola previše, doznaje The Sun. Nakon što su naletjeli na turbulencije, putnik je ljudima oko sebe kazao da je kapetan "smeće" i da će on preuzeti kontrole. U pokušaju da se probije kroz posadu koja ga je nastojala zaustaviti, strgao je i sustav komunikacije unutar zrakoplova.

Na snimci koju je objavila jedna od putnica na letu EZY8235 može se vidjeti kako drugi ljudi u avionu viču na pijanog muškarca, a malo kasnije, kada je uspješno svladan, pljeskali su muškarcu za kojeg su rekli da je imao najveću ulogu u toj akciji. Također su složno skandirali kada je zrakoplov sletio u Münchenu, kako bi policija preuzela problematičnog putnika.

Svjedoci incidenta kažu da je muškarac popio puno whiskeyja za vrijeme putovanja. Deseci frustriranih putnika morali su prenoćiti u obližnjem hotelu i svoje putovanje u grčki Kos nastaviti sljedeći dan. "Svi smo se bojali najgoreg kada je pokušao upasti u kokpit... To je najgora noćna mora svakog letača, a ovaj je let bio pun mladih obitelji... Tako ljutitom i pijanom muškarcu nije se smio dozvoliti ukrcaj, a kamo li da nastavi piti u zrakoplovu" neki su od komentara putnika leta EZY8235.

Iz EasyJeta su poručili da su takvi incidenti rijetki, to da ne toleriraju nasilničko ponašanje. Direktor jedne od najpopularnijih niskobudžetnih avioprijevozničkih kompanija, Ryanaira, porast nasilja u zrakoplovima povezuje sa sve češćim kašnjenjima, ali i putnicima koji se u zrakoplovima ne samo opijaju već i drogiraju. On smatra kako bi u svim europskim zračnim lukama trebalo postojati ograničenje od dva pića po osobi.

