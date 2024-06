VIDEO Par šetao plažom kada su ih oborili valovi: Mladić se spasio, no djevojka je nestala

Uznemirujuća snimka žene koju su odnijeli ogromni valovi u ruskom Sočiju širi se društvenim mrežama. Incident se dogodio 16. lipnja kada je 20-godišnjakinja s dečkom šetala plažom. Oborili su ih jaki valovi, muškarac se uspio spasiti te potom tražio svoju djevojku. Par je navodno iz ruskog grada Lipecka.

"Potraga u ovom trenutku nije dala nikakve rezultate", istaknuli su spasioci te dodali kako se akcija nastavlja. Oni su, u pokušaju da lociraju nestalu ženu, proširili površinu koju pretražuju, piše The Daily Guardian.

"Nemojte hodati ili plivati ​​u tako velikim valovima osim ako niste iskusan plivač", “Kako užasno", “Užasna tragedija", pisali su neki korisnici na društvenim mrežama.

Woman gets swept out to sea as her boyfriend frantically tries to help save her in Sochi, Russia.



Devastating.



The incident reportedly happened while the couple was visiting from the Russian city of Lipetsk.



The couple could be seen going to the water's edge when massive waves… pic.twitter.com/zEaFXoDjkg