VIDEO Ova snimka otkriva kako su prosvjednici tako lako ušli u zgradu Kongresa

Neviđeni neredi događaju se u Washingtonu gdje su pristaše Donalda Trumpa prekinuli zasjedanje Kongresa koji je trebao potvrditi pobjedu Joea Bidena na američkim izborima.

Trumpovi pristaše ušli su u Kongres, a sada je otkriveno i kako im je to uspjelo s obzirom na to da je zgradu osiguravalo 2.000 policajaca.

Snimka na Twitteru pak pokazuje da je policija namjerno odustala od čuvanja ograde i pustila prosvjednike da prođu bez otpora.

Na CNN-u stručnjaci objašnjavaju da je policija to učinila vjerojatno odlučivši da fokusiraju većinu osiguranja na evakuaciju kongresnika.

Well, confirmation that the cops literally just let them through pic.twitter.com/kqhLn4swjq