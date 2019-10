VIDEO Osmislila posebnu spravu za svojeg sina: 'To je majka godine'

Ljudi diljem svijeta ostali su oduševljeni i u suzama zbog snimke od 32 sekunde na kojoj dječak skejtborda. Naime, dječak ima cerebralnu paralizu, a njegova mama osmislila je posebnu vrstu sprave koja mu omogućuje da uživa u aktivnosti koju vole djeca diljem svijeta – skejtbordanju.

Na snimci se vidi da se dječak u posebnoj spravi nalazi u skejt parku i kako ga mama gura preko prepreka dok se on smije i uživa.

– Ima cerebralnu paralizu i htio je skejtati pa je njegova mama stvorila ovo kako bi to mogao. Moje srce. Majka godine. Njegov osmijeh na kraju. Moje poštovanje prema ovoj majci. Ona je junakinja. Naš novac trebao bi biti potrošen na uređaje kao što je takav koji bi zabavu učinio dostupnijom djeci s invaliditetom – naveo je tviteraš koji je i snimku objavio .

He has Cerebral Palsy and wanted to skate board so his mom created this for him so that he could.



MY HEART 😭❤



Mother Of The Year pic.twitter.com/S97bk8jBAS