VIDEO Ogromna pijavica protutnjala Bračom: Sve je trajalo desetak minuta

Nakon olujnog petka, subota je donijela tek nešto povoljnije vremenske prilike, osobito po pitanju vjetra koji je jutros neusporedivo slabiji u odnosu na petak.

Ipak bilo je jutros nestabilnosti i to u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji, gdje se stvaraju grmljavinski oblaci koji su najučestaliji nad morem i otocima. Bilo je novih oborina, a ponegdje i jačeg grmljavinskog nevremena.Zanimljivost jutra dolazi s Brača gdje je jutros zabilježena velika pijavica, javlja Dalmacija Danas.

Bilo je još nekoliko pokušaja stvaranja drugih pijavica, no ova se zadržala desetak minuta i protutnjala uz samu obalu. Nije poznato je li napravila štetu. Snimku je objavio portal Dalmacija Danas.

Nakon nešto mirnije subote, u nedjelju nas čeka nova snažna promjena. Bit će umjereno do pretežno oblačno s povremenom kišom, mjestimice i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom, posebice na Jadranu i predjelima uz njega gdje mogu biti obilniji. Poslijepodne smanjivanje naoblake i postupno smirivanje, ponajprije na zapadu zemlje.

Puhat će umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, osobito u gorju i na Jadranu olujan. U noći ponegdje uz obalu i jugo, a navečer će vjetar posvuda oslabjeti. Najniža temperatura na kopnu od 9 do 13, na Jadranu između 13 i 18 °C. Najviša dnevna od 17 do 21 °C, u gorju malo niža. Za nedjelju je izdan Meteoalarm za cijelu Hrvatsku.

