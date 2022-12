VIDEO Obitelj lavova pobjegla iz svojih nastambi u Sydneyu, zoološki vrt objavio snimke

Zoološki vrt Taronga u australskom Sydneyu objavio je snimke bijega pet lavova iz svojih nastamba prošlog mjeseca. Četiri lavića i jedan odrasli lav uspjeli su se provući pokraj ograde svoje nastambe i nastavili lutati po zoološkom vrtu, dok su odrasla lavica i jedno mladunče ostali u svojoj nastambi.

Nakon što su lavovi pobjegli iz svojih nastambi, zoološki vrt otišao je u lockdown s upozorenjima ''prve razine'', prenosi The Guardian. Zaposlenici i posjetitelji sklonili su se iz otvorenih prostora kako bi ovlašteni djelatnici mogli vratiti lavove u svoje nastambe.

Snimku nadzornih kamera zoološki je vrt danas objavio, a pokazuje lavove koji su se držali ograde nastambe i nakon što su pobjegli.

Exactly how five lions managed to escape from their enclosure at Taronga Zoo is now a little clearer thanks to CCTV of the morning in question. #9News pic.twitter.com/FdAYmhKNdX