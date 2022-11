Binx traži najbolji dom na svijetu, umiljat je i ne boji se pasa

Kako je stigao do dvorišta u kojem je pronašao sigurnost u toploj kućici nikad se neće znati. No, kad je tog jutra zamijaukao i dao do znanja da je tu, za malog Binxa počeo je neki bolji život. Nije više bio sam, prihvatila ga je i maca u čiju se kućicu sakrio, nije gladan, a obavio je i prve pripreme u traženju doma.

Prema procjenama Binx ima oko tri, četiri mjeseca, očišćen je od buha i ostalih nepoželjnih stanovnika, a cijepljen je i protiv zaraznih bolesti. Na suhom je i sigurnom, uselio se u garažu, ali tu ne može i zauvijek ostati. Isprobao je Binx i suživot sa psima, iako je mali nimalo ih se ne boji, a od zadovoljstva prede kao traktor. Za njega se traži najbolji dom, jer to je i zaslužio. Želite li ga udomiti, nazovite 0919723858.