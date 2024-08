VIDEO Nova snimka zadnjih trenutaka luksuzne jahte u Italiji: 'Potonula je za manje od minute'

Nova objavljena snimka pokazuje posljednje trenutke luksuzne jahte koja je u ponedjeljak ujutro potonula u blizini obale Sicilije u Mediteranu. Svjedoci tvrde kako je jahta potonula u manje od minute, a talijanska novinska agencija ANSA dala je potvrdu kako se brod nije moglo spasiti.

Nakon potonuća jahte, još uvijek se traga za šestero nestalih, a pronađeno je tijelo kuhara na brodu. Među nestalima su još i vlasnik jahte, tehnološki tajkun Mike Lynch i njegova 18-godišnja kći Hannah. Njegova supruga Angela Bacares se nalazi među 15 ljudi koji su spašeni.

