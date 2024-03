VIDEO Neviđen luksuz: Na Jadranu se gradi kompleks u kojem kvadrat stana košta 25.000 eura

Porto Montenegro je luksuzna marina za jahte i nautičko naselje u Tivtu. Predstavlja jednu od najluksuznijih marina na Jadranu. Započela je prodaja stambenih nekretnina u novom krilu nazvanom Synchro Yards, po cijenama i do 25.000 eura po kvadratu stana, piše PortoMontenegro.hr

Taj kvart gradit će se u zapadnom dijelu Porto Montenegra, na morskoj obali na potezu od mula 3 prema Seljanovu. Pripremni radovi na tom dijelu već su u toku, a izvodi ih kompanija Briv Construction iz Kotora. Trenutno su na tržištu dvije zgrade, Aeris i Aurora, u kojima će biti smješteno 47 vrhunskih stanova, od garsonijera do četverosobnih penthausa. U rasponu od 53 do 1050 četvornih metara, svaka rezidencija nudi zapanjujući pogled na more i elemente suvremenog dizajna koji simboliziraju luksuzni život.

Rezidencije uz obalu sadržavat će mnoštvo sadržaja uključujući plažu, prestižni jahtaški klub, šik barove i restorane, raskošni hotel IVO s 5 zvjezdica kojim upravlja Rare Finds (Kerzner International), dizajnerske butike, uređene javne prostore i mjesta za zabavu, gdje za uživanje cijele obitelji. S 22 rezidencije na 5 katova, Aeris nudi izbor jednosobnih, dvosobnih, trosobnih ili četverosobnih stanova i penthousea, ispunjenih reflektirajućim svjetlom i okruženih širokim balkonima koji pružaju ekskluzivan boravak u zatvorenom i otvorenom prostoru.

Aurora u sklopu hotela IVO nudi 25 luksuznih domova poput studija, jednosobnih, dvosobnih, trosobnih i četverosobnih s izravnim pristupom pješčanoj plaži hotela te nekoliko bazena i restorana. Budući vlasnici imat će pristup globalnoj mreži privilegija uključujući ekskluzivne događaje i snižene cijene u hotelima i odmaralištima Kerzner uključujući One & Only, Atlantis, SIRO i Rare Finds nekretnine, piše PortoMontenegro.hr uz napomenu da je završetak izgradnje ovog kvarta planiran za 2026. godine.

