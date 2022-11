VIDEO Muškarac na inovativan način 'dovezao' djevojku do automobila preko poplavljene rive

Snimke poplavljenih riva diljem Jadrana pristižu tijekom cijelog dana, i to zbog jakog nevremena koje je ovoga utorka pogodilo Hrvatsku.

Tako su poplavljene brojne rive diljem obalnih gradova i otoka, a smirivanje situacije očekuje se tek sutra.

Kako je u jedinim mjestima voda dosegla i do koljena, neki su građani na inovativne načine dolazili do svojih automobila koji su 'zapinjali' na poplavljenim parkiralištima. Tako je u Starom Gradu na otoku Hvaru snimljena i scena pravog 'džentlmena' na djelu: naime, muškarac je djevojku koja se nije htjela smočiti do automobila dovezao s ručnim kolicima.

Cijela snimka objavljena je i na Facebook stranici 'Prometne zgode i nezgode', a pratitelji su bili oduševljeni.

''Lik je pravi! Svaka čast mami koja je odgojila!'', pisalo je.

''Ako ovo nije ljubav, ja ne znam šta je'', dodali su neki.

Nakon današnjeg dana, DHMZ je najavio kako se sutra očekuje pretežno oblačno s kišom, u gorju snijegom, a susnježice može biti i u nizinama sjeverozapadne Hrvatske. Razvedravanje sa zapada, već prijepodne na sjevernom Jadranu, zatim i u ostalim krajevima, a na krajnjem jugu tijekom večeri i noći.

U unutrašnjosti će puhati umjeren, povremeno i jak sjeverni, na istoku uglavnom zapadni i jugozapadni vjetar. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjerena do jaka, na udare olujna bura i sjeverni vjetar, na preostalom dijelu zapadni i sjeverozapadni, u početku jugozapadni. Poslijepodne vjetar u slabljenju.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 0 do 5, na Jadranu od 6 do 12, a najviša dnevna od 3 do 8, na Jadranu između 11 i 15 °C.

