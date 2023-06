VIDEO Mještani uhvatili i ubili morskog psa koji je usmrtio mladića iz Rusije

Tim iz ministarstva okoliša u suradnji s lokalnim stanovništvom uspio je uhvatiti morskog psa koji je ubio mladića , a lokalne su vlasti izdale zabranu plivanja, ronjenja i drugih sportova na vodi, i to na nekoliko plaža u blizini nedavnog napada. Tigrasti morski pas izvučen je iz mora, a ubrzo je i usmrćen. Ronilac koji je stigao na mjesto događaja neposredno nakon napada rekao je kako su ljudi požurili pomoći žrtvi nakon što je spasilac iz obližnjeg hotela podigao uzbunu, ali nisu uspjeli doći do njega na vrijeme, javlja Reuters .

Ruska novinska agencija TASS objavila je da je ubijena osoba Rus rođen 1999. godine koji je živio u Egiptu i nije bio turist. U priopćenju objavljenom na svom službenom kanalu Telegram, konzulat je pozvao ruske turiste da budu oprezni dok su u vodi u spomenutom ljetovalištu, te da se strogo pridržavaju svih zabrana kupanja koje su odredile lokalne vlasti.

