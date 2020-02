VIDEO Kurti pred Vučićem: Srbiji treba pomoći da se oslobodi Kosova

- Prije dva desetljeća pomogli ste nam da oslobodimo Kosovo od Srbije, mislim da je sada vrijeme da pomognete Srbiji da se oslobodi Kosova - rekao je novi kosovski premijer Albin Kurti na okruglom stolu na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji, na kojemu je sudjelovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Bio je to prvi susret Kurtija i Vučića, a Vučić je na te Kurtijeve riječi odmah želio reagirati, pokazuje kratka video snimka sa sastanka zatvorenog za javnost, koja je osvanula na Twitteru.

LEAK



When @albinkurti was being tortured by Milosevic's regime, Vucic was Milosevic's aide.



Speaking at Munich Security Conference, now Kosovo PM Kurti dismantles Serbian President Vucic in front of world leaders, urging them to liberate Serbia from its obsession with Kosovo. pic.twitter.com/Klp7zrQjzs