VIDEO Kaos u Iraku: Izbio veliki požar na COVID odjelu, preminulo najmanje 36 pacijenata

Najmanje 36 ljudi preminulo je u požaru koji je izbio na COVID odjelu u bolnici grada Nadiriya na jugu Iraka, a petero ljudi je ozlijeđeno.

- Požar je doslovce progutao cijeli COVID odjel, kazao je Haydar al-Zamili, glasnogovornik zdravstvenih vlasti koji strahuje da je još puno ljudi ostalo zarobljeno.

Death toll from fire at COVID-19 hospital in southern Iraq city of Nasiriyah rises to at least 40.

