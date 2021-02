VIDEO Kada utrkivanje krene po zlu: Pokušao prestići Teslu pa izazvao kaos

Drušvenim mrežama proširila se dramatična snimka trenutka udara Dodge Challengera u drugi automobil. Do teške nesreće je došlo jer je vozač Challengera pokušavao prestići vozača u Teslinom modelu 3. Nakon što je naglo ubrzao nije uspio na vrijeme promijeniti traku te je silovito udario u automobil ispred sebe, a sve je zabilježeno kamera na Teslinom automobilu, koji je u utrci prošao bez štete.

Nesreća se dogodila na autocesti kod Los Angelesa. Kako piše The Drive, nakon što je izgubio kontrolu i udario u automobil ispred sebe, oba su se zabila u betonsku barijeru.

Vozač Tesle tvrdi da je pretjecao sporija vozila, no The Drive primjećuje kako je ta tvrdnja upitna kada se uzme u obzir koliko su brzo oba automobila jurila pored ostalih. U svakom slučaju, vozač Challengera shvatio je to kao izazov.