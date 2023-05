VIDEO Pripadnici GSS-a stigli do ozlijeđene Hrvatice koja visi na stijeni, pokušat će je spustiti nosilima

Na planini Velež u BiH u tijeku je akcija spašavanja ozlijeđene planinarke, državljanke Hrvatske. U akciju je uključen i helikopterski servis RS-a, prenos portal Srna.rs kojemu je direktor Boban Kusturić potvrdio navode.

22:28 -Pripadnici GSS-a stigli su do ozlijeđene državljanke Hrvatske na Veležu, javlja Dnevni Avaz.

Spasioci GSS-a su stigli do unesrećene i pokušat će je spustiti vertikalno niz planinu u specijalnim nosilima. Unesrećenu ženu će prenijeti do prve putne komunikacije, kako bi je vozilom prevezli do bolnice.

Čak ni nakon 20 naleta helikopter nije uspio prići blizu ozlijeđenoj Hrvatici.

- Poletjeli smo oko 17 sati iz Banja Luke. Imamo informacije da je državljanka Hrvatske ozlijeđena na stijenama na planini Velež i da ima ozljede ruke i grudnog koša. Imamo sa sobom medicinsku opremu i liječnika i pokušat ćemo je izvući i transportirati prema nekom medicinskom centru u zavisnosti od ozljeda - rekao je Kusturić.

Spacioci nemaju puno informacija kako je došlo do ove nezgode, a veze sa ekipom na terenu su otežane.

- Puno vam ne možemo reći osim da su ekipe na terenu. 40 ljudi je već gore, još 40 stiže, a 20 spasilaca je u pripravnosti. Ovdje su sve gorske službe spašavanja koje su bile na raspolaganju, a akciju vodi Nadin Kevelj iz GSS Mostar - kazao je za "Avaz" Emil Balavac iz GSS-a Jablanica.

Prema navodima, uz planinarku se nalazi muškarac.