VIDEO Dramatična situacija u Rusiji: Napad dronovima na skladište streljiva izazvao potres, cijeli grad evakuiran

Eksplozija u ruskom gradu Toropets izazvala je slabiji potres, a cijeli grad je evakuiran nakon ukrajinskog napada bespilotnim letjelicama na skladište oružja. Nakon snažne eksplozije izbio je požar. Irina, jedna od stanovnica grada, izjavila je za Reuters da su članovi njezine obitelji evakuirani iz Toropetsa. "Požar je započeo s eksplozijama", rekla je Irina, koja je željela ostati anonimna.

Izvor iz ukrajinske Službe državne sigurnosti (SBU) potvrdio je za Reuters da je napad dronom uništio skladište u kojem su se nalazile rakete, vođene bombe i streljivo. Ukrajinska vlada zasad nije komentirala ovaj incident. I Rusija i Ukrajina izvijestile su o desecima neprijateljskih napada dronovima na njihovom teritoriju tijekom noći, dok su ruske snage napredovale na istoku Ukrajine.



Veličina glavne eksplozije, prikazana u nepotvrđenom videu na društvenim mrežama, odgovara snazi od 200 do 240 tona visokog eksploziva, prema procjeni Georgea Williama Herberta s Instituta za međunarodne studije Middlebury u Montereyu, Kalifornija. Nakon eksplozije, chat soba Toropetsa na ruskoj društvenoj mreži VK bila je preplavljena porukama podrške iz drugih dijelova zemlje te ponudama za pomoć ljudima koji bježe iz grada. Mnogi su pitali stoje li zgrade na određenim adresama. "Ljudi, zna li itko što se dogodilo s selom Kudino??? Rekli su mi da od naše kuće ništa nije ostalo", napisala je jedna žena. Druga je odgovorila: "Tamo je užas." Kudino je selo smješteno 4,5 km sjeveroistočno od Toropetsa.

Neki ratni blogeri izrazili su sumnju kako su dronovi mogli izazvati tako velike eksplozije u onome što se smatralo visoko utvrđenim objektom. Prema izvješću državne novinske agencije RIA iz 2018., Rusija je gradila arsenal za skladištenje projektila, streljiva i eksploziva u Toropetsu, gradu starom 1.000 godina s nešto više od 11.000 stanovnika. Dmitrij Bulgakov, tadašnji zamjenik ministra obrane, izjavio je 2018. da je objekt dizajniran za obranu oružja od projektila pa čak i malog nuklearnog napada. Bulgakov je ranije ove godine uhićen zbog optužbi za korupciju, koje on negira. "Osigurava pouzdano i sigurno skladištenje, štiti ih od zračnih i raketnih napada, pa čak i od destruktivnih čimbenika nuklearne eksplozije", citirao je RIA Bulgakova u to vrijeme.

Eksplozija je izazvala bijes među stanovnicima na društvenim mrežama. "Zašto streljivo nije bilo pod zemljom?! Što radite???? U Kudinu su kuće raznesene! Zašto šuma gori i nema nikoga... kakav je ovo nemar!!!!" napisala je jedna žena.

Rusija je izvijestila da su njezine zračne obrambene jedinice uništile 54 drona koji su napali pet ruskih regija tijekom noći, bez spominjanja Tvera, gdje se eksplozija dogodila. Ukrajina je izjavila da je oborila 46 od 52 drona koje je Rusija lansirala tijekom noći te da su ruske snage koristile tri vođena zračna projektila koja nisu pogodila svoje ciljeve.

Ovo je već treći napad bespilotnim letjelicama tijekom rata na vojnu jedinicu 54169, na čijem se teritoriju nalaze spomenuta vojna skladišta, i to najuspješniji do sada. Ukrajinski izvori navode kako su tamo bile uskladištene rakete, uključujući S-300, S-400, "Iskander" i KN23. No to nije moguće neovisno provjeriti. Ukrajina je objavila kako je ovo najveće skladište streljiva koje je uspjela pogoditi tijekom cijelog rata. Površina je oko 7,76 četvornih kilometara. U njemu je bilo pohranjeno do 30.000 tona raznog streljiva.