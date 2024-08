VIDEO Djeca izletjela iz džipa pa u pelenama puzala po asfaltu: 'Bio sam uvjeren da su mrtvi'

Dvoje male djece, koje su izbačene iz vozila tijekom teške nesreće na autocesti I-10 East Freeway, još uvijek su u bolnici, izvijestio je Ured šerifa okruga Harris u Teksasu. Nesreća se dogodila u nedjelju, kada su djeca, u dobi od 1 i 4 godine, putovala u Jeepu kojim je upravljao njihov otac. Nakon sudara s drugim vozilom, Jeep se prevrnuo, a djeca su ispala iz vozila.

Na snimci nakon nesreće, djeca, odjevena samo u pelene, sjede nasred autoceste, dok njihov otac i još jedan muškarac trče prema njima. Victor Cordova, koji je bio svjedok nesreće dok se vraćao kući, isprva je pomislio na najgore. "Mislio sam da su poginuli, bio sam uvjeren da su mrtvi", izjavio je za KTRK-TV iz Houstona. Olakšanje je osjetio kada je vidio da su djeca ipak živa i da ih nisu udarila druga vozila.

Two toddlers, still in their diapers, walked away fine after being ejected from a Jeep that had flipped on a Texas highway



