VIDEO Biden gadno pao na pozornici, trojica mu pomagala: 'S predsjednikom je sve u redu'

Američki predsjednik Joe Biden spotaknuo se i pao u četvrtak nakon što je dodijelio posljednju diplomu studentima zrakoplovne akademije. Osamdesetogodišnji predsjednik se uz pomoć troje ljudi brzo ustao i s pozornice otišao do svoga mjesta.

Direktor komunikacija Bijele kuće Ben LaBolt tvitao je da je s predsjednikom sve u redu.

Biden je ranije održao govor diplomantima rekavši da ulaze u službu u sve nestabilnijem svijetu, spomenuvši prijetnje koje dolaze iz Rusije i Kine. Biden će tražiti reizbor na predsjedničkim izborima 2024. Nakon pregleda u veljači, zaključili da je zdrav i da može obavljati sve svoje dužnosti.

Na pad Bidena reagirao je i Donald Trump tijekom skupa u Iowi, odgovarajući na pitanje novinara. - Pao je na pozornici? Nadam se da se nije ozlijedio. Cijela stvar je luda, moraš biti oprezan, čak i ako moraš hodati na prstima. To je loše mjesto za tako nešto, nije inspirativno - poručio je Trump pa ispričao priču kada je i sam bio u ''riziku'' od pada jer je staza bila vrlo skliska, a on je bio kožnim cipelama, no ipak nije pao.

