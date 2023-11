VIDEO Avion američke mornarice promašio pistu i sletio u more. Prizor podsjetio na 'čudo' iz 2009. godine

Zrakoplov američke mornarice, leteći kroz kišovito nebo, preletio je pistu vojne baze na Havajima u ponedjeljak i završio u zaljevu Kaneohe. Srećom, svi devetero članova posade je neozlijeđeno, potvrdile su vlasti. Obalna straža je odmah reagirala, no operacije spašavanja su brzo obustavljene, izjavio je podčasnik Ryan Fisher, glasnogovornik obalne straže. "Izgleda da su svi sudionici spašeni", dodao je.

A P-8A “Poseidon” Anti-Submarine and Surveillance Aircraft with the U.S. Navy’s Patrol Squadron Four (VP-4) out of Naval Air Station Whidbey Island in Washington, is reported to have Overshot the Runway today at Marine Corps Air Station Kaneohe Bay on the Hawaiian Island of Oahu… pic.twitter.com/smiy0Os8bw