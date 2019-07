VIDEO Autom se zabio u ljude na groblju: 'Vidio sam kako ljudi trče i vrište'

Nekoliko je osoba ozlijeđeno, od čega jedna teže, nakon što se automobil zabio u grupu ljudi na groblju u irskom gradu Dundalku.

Incident se dogodio oko 16 sati po lokalnom vremenu tijekom godišnjeg blagoslova groblja. Policija je uhitila mladića u 20-im godinama.

- Bio sam na podiju i pri kraju svoje službe kada sam čuo vrištanje i vikanje. Pogledao sam ulijevo i vidio kako ljudi trče, vrište i viču - kazao je svećenik Mark O’Hagan za Irish Times.

Kazao je kako mu je netko kazao da uzme mobitel i nazove hitnu pomoć. Okrenuo se i vidi 'automobil koji je brzo prolazio kroz groblje'.

