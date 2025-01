VIDEO Amerikanac opisao kako je s puncem (83) bježao od požara: 'Mogli ste osjetiti vrućinu...'

Šumski požari koji haraju Kalifornijom odnijeli su deset života te uništili gotovo 10.000 građevinskih objekata. Evakuirano je oko 360.000 ljudi, a mnogi su pobjegli u posljednji trenutak. Dramatično iskustvo bijega od požara ispričao je i Aaron Samson. On je bježao zajedno sa svojim 83-godišnjim puncem koji boluje od Parkinsonove bolesti.

Samson je za CBS otkrio kako je na mobitel dobio upozorenje da je u njegovom području šumski požar, ali nije pisalo da se treba evakuirati. Za otprilike sat vremena, stigla mu je još jedna obavijest. "U tom sam trenutku izašao van, vidio sam dim i vatru u blizini kuće svog punca i shvatio da moramo ići."

Problem je bio to što nisu imali automobil. Pokušao je nazvati hitnu i taksi kako bi svog punca odveo na sigurno, no njihove živote u konačnici je pomogao spasiti Jeff, susjed kojeg Samson prije toga nije upoznao. Jeff je vozio, a plamen ih je okružio.

"Vozimo se. Odjednom vidimo požare. Mogli ste osjetiti vrućinu... Zatim su se požari počeli približavati. Bili smo potpuno zaglavljeni u prometu", opisao je Samson. U tom trenutku, policija je počela vikati ljudima da izađu iz svojih automobila. Samson je izvukao punca iz auta i obojica su uspjela pobjeći od vatre. "Moj punac ima Parkinsonovu bolest. Jedva se kreće. Ovo je bio herojski napor s njegove strane", rekao je. "Živi smo, to je najvažnije. Dobro smo."

Aaron Samson captured his and his father-in-law's harrowing escape from the Pacific Palisades on Tuesday. Samson credited two good Samaritans for helping them during the evacuation.



Credit: Aaron Samson/@storywinning, Associated Press pic.twitter.com/yu1FsFZ7Vr