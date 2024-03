VIDEO Američka veleposlanica prvi put probala janjetinu, malo je reći da se oduševila: 'Wow, ovo se topi u istima'

Nakon što je preuzela svoju dužnost u Zagrebu, američka veleposlanica Nathalie Rayes često koristi vikende kako bi bolje upoznala Hrvatsku. Redovito dijeli svoja iskustva na društvenim mrežama, ističući nedavne posjete različitim dijelovima zemlje. Nedavno se pohvalila da je kušala tradicionalno hrvatsko jelo štrukle te da je posjetila Plitvička jezera, koja su je, izvijestila je, oduševila svojom ljepotom.

Netko joj je u komentarima sugerirao i da mora probati janjetinu, što je veleposlanica Rayes odlučila i učiniti. Posjetila je Slunj i isprobala janjetinu, a svoje reakcije podijelila je na Twitteru. "Puno vas mi je sugeriralo da probam janjetinu. I jesam, ovdje u Slunju i bilo je apsolutno ukusno. Nije ni čudo što je jelo tako popularno", piše uz video u kojemu se može vidjeti kako jede janjetinu.

A lot of you suggested that I should try janjetina. And I did, here in Slunj and it was absolutely delicious. No wonder it is so popular! pic.twitter.com/S3POGZicgo