Viceadmiral istaknuo: Svi naši vojnici u Afganistanu djeluju kao mentori, a ne u borbi

Tužna vijest, na koju hrvatska javnost do sada nije bila naviknuta, stigla je iz Afganistana, gdje se već 16. godinu nalazi kontingent hrvatskih vojnika. Bombaš samoubojica na motornom triciklu, prema izjavama svjedoka, zabio se u jedno od pet vozila u kojima su se vozili specijalci-savjetnici iz nekoliko zemalja članica NATO-a te pripadnici lokalnih afganistanskih snaga sigurnosti. Stradala su tri hrvatska vojnika, a najteže Josip Briški, 27-godišnjak iz Sesveta, koji je zbog teških ozljeda glave, nakon nekoliko sati i uza sve pokušaje liječnika, preminuo u američkoj bolnici u Bagramu.

Talibani gađali specijalce

Skupniku Briškome ovo je bila prva NATO-misija u Afganistanu, a iza njega ostaje supruga i mali dječačić od nepunih godinu dana. Stanovali su kod njegovih roditelja i sestre u Sesvetama. Druga dvojica naših vojnika, desetnici iz Osijeka i Vinkovaca, rođeni 1987. i 1992., imaju teže ozljede noge (lom bedrene kosti) i prijelom ruke te nisu u životnoj opasnosti, a danas će ih posjetiti tim Ministarstva obrane i Oružanih snaga. Napad se dogodio oko 8.45 po lokalnom vremenu, a Briški je preminuo oko podneva.

Video: Kuća poginulog vojnika

Premda hrvatski vojnici u patrolu i obilaske te na zadatke u pravilu izlaze u vidno obilježenim oklopljenim vozilima s hrvatskom zastavom, ovdje je bila riječ o pripadnicima Bojne za specijalna djelovanja, njih 23 koji se nalaze u našem vojnom kontingentu od stotinjak vojnika. Njihov je zadatak savjetovanje, mentoriranje i obuka pripadnika afganistanskih snaga sigurnosti, a kao specijalci kreću se u oklopljenim, no neobilježenim vozilima, upravo stoga što su oni primarni cilj Talibana. Specijalac, naime, “vrijedi” Talibanima puno više no “obični” vojnik. U ovom slučaju, međutim, samoubojica je očito prepoznao tko se kreće u neobilježenim Toyotama te se zabio u jedno vozilo. Na nesreću, bilo je to vozilo s hrvatskim vojnicima te su Hrvati, prvi put nakon 16 godina, nažalost, morali upisati žrtvu među vojnicima poslanim u Afganistan.

Lošu vijest o stradanju trojice naših vojnika iz 10. kontingenta koji su na misiju upućeni u ožujku ove godine na konferenciji za novinare prenio je ministar obrane Damir Krstičević. Kazao je da je riječ o izoliranom napadu, a da su ostali naši vojnici na sigurnom. S događajima su upoznati predsjednica, premijer i obitelji stradalih vojnika. Ministarstvo obrane i Hrvatska vojska izrazili su žaljenje te oštro osudili napad i nesretni događaj. Krstičević je posjetio obitelj preminulog pripadnika HV-a i izrazio sućut.

– Tužnu vijest primio sam s boli i težinom u srcu. Ovaj trenutak duboko pogađa svakog pripadnika obitelji HV-a i hrvatski narod. Ne postoje riječi utjehe i ono što može vratiti mladi život – poručio je Krstičević.

Pridružio mu se i načelnik Glavnog stožera, general Mirko Šundov, govoreći da je bol roditelja i obitelji beskrajna, kao što su beskrajne Josipove plemenitost i dobrota koje su ga odvela u Afganistan da pomogne drugima.

Video: Krstičević o napadu na hrvatske vojnike

– Iznjedrili ste divnog čovjeka i besprijekornog čovjeka – kazao je.

Tijekom presice Krstičević je rekao i da kao ministar preuzima svu političku odgovornost za ovaj događaj. Vrhovna zapovjednica i predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović izrazila je nadu da će obitelj stradalog Josipa pronaći snagu utjehe, kao i vjeru u uspješan oporavak ozlijeđenih vojnika koje ćemo, nada se, ubrzo vidjeti u Hrvatskoj.

– Kako sam i sama svjedočila, HV u ovoj operaciji dokazuje visok stupanj pripremljenosti. Svjesni težine svojih zadaća, hrvatski vojnici pokazuju visok stupanj hrabrosti, morala i vjere u uspjeh međunarodne misije u kojoj sudjeluju jer se RH od suvremenih prijetnji poput terorizma štiti i daleko od svojih granica – kazala je predsjednica.

General Boris Zdilar, načelnik saniteta, odmah je bio potvrdio težinu ozljeda Briškoga, a da će kraj biti tragičan vidjelo se i po tonu Krstičevićeva obraćanja javnosti. General Krešo Tuškan podsjetio je na to da su naši pripadnici specijalnih snaga već doživjeli sličan incident u Kabulu, no ne s takvim posljedicama.

Trenutačno je u Afganistanu 99 naših vojnika. Viceadmiral Robert Hranj, direktor Glavnog stožera, podsjetio je da naši vojnici na teren idu uz potpunu zaštitu, no takve incidente teško je prevenirati. Preminuli je vojnik bio pet godina u sustavu, ostali od pet do 12 godina. Pripadnici naših specijalnih snaga koji pripadaju postrojbama specijalnih snaga saveznika pod zapovjedništvom Britanaca kretali su se od kampa Gibson na aerodromu KAIA (Kabul International Airport). Na zadaću su krenuli s pet neborbenih, ali oklopljenih vozila. U svakom vozilu bile su tri osobe. Dva su se vozila odvojila i krenula na KAIA-u, a tri nastavila put prema kampu Lion. U 8.45 po lokalnom vremenu, 200 metara od kampa, došlo je do zalijetanja motocikla trokolice u naše vozilo, izvršen je samoubilački napad te je došlo do prevrtanja vozila s našim vojnicima. Vrlo brzo ozlijeđenima je pružena pomoć.

Ne bore se, savjetnici su

Naše snage u Afganistanu nastavljaju sa zadaćama i naloženo im je da kontaktiraju svoje obitelji. Viceadmiral Robert Hranj, glavni direktor Glavnog stožera OSRH-a, naglasio je da svi naši vojnici djeluju kao savjetnici i mentori, a ne u borbi s pobunjenicima. Stoga je ovaj napad teško razumljiv.

Svečani ispraćaj 10. hrvatskog kontingenta (HRVCON) u Afganistan, u NATO-ovu misiju potpore miru “Odlučna potpora” (Resolute Support), održan je 1. ožujka u vojarni “Pukovnik Marko Živković” na Plesu. Kontingent je brojio 104 vojnika.