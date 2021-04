Veliko priznanje za znanstvenika Nenada Bana: Postao je član američke Akademije znanosti

Naš ugledni znanstvenik molekularni biolog prof. dr. sc. Nenad Ban sa švicarskog Tehničkog sveučilišta ETH u Zurichu dobio je još jedno veliko priznanje u karijeri. Odabran je za člana Nacionalne američke znanosti. Tako se pridružio još nekim našim uglednim znanstvenicima poput prof. dr. sc. Ivana Đikića te prof. dr. sc. Miroslava Radmana u članstvu ove vrhunske američke znanstvene ustanove.

The National Academy of Sciences objavila je tako prekjučer kako u svoje članstvo prima 120 novih članova od kojih je 59 žena, najviše ikada, ali i 30 međunarodnih članova, sve je to priznanje za njihov predani i kontinuirani rad te dostignuća u svojim istraživanjima. Prof. Ban bio je vidno uzbuđen doznavši da je uvršten u ovo doista ugledno društvo.

- Jučer sam otvorio e-mail program i vidio da se skida stotinu neotvorenih poruka. Nisam znao o čemu se radi dok nisam vidio da mi kolege, vrhunski znanstvenici, većinom američki akademici, čestitaju što sam postao član američke Nacionalne Akademije Znanosti. Tek kasnije sam primio službeni dopis pa izgleda da su kolege bili brzi i poslali mi poruke čim je NAS to objavio na njihovoj web stranici. Ovo priznanje nisam očekivao jer je broj stranih članova ograničen na jako mali broj znanstvenika pa se zbog toga radi o posebnoj časti. Kolege s kojima sam radio na Yale-u i na mom Sveučilištu ETH su jako sretne jer to donosi čast i institucijama gdje sam radio, a time i Sveučilištu u Zagrebu.

Treba spomenuti kako je među ovogodišnjim laureatima i još jedan znanstvenik hrvatskog porijekla, to je prof. dr. sc. Ralph S. Baric sa Sveučilišta Sjeverna Karolina koji se u ovoj pandemiji istakao s nekoliko izuzetnih radova o novom koronavirusu. Kuriozitet je i uvrštenje Bena Bernankea, američkog ekonomista koji je osam godina bio na čelu američkih saveznih rezervi.