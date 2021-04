Hrvatski znanstvenici: Situacija je loša, treba nam bolja strategija cijepljenja

Ovih se dana čini kako je cijepljenje konačno uhvatilo maha pa se ipak dostižnim čini 50-55 posto cijepljenih građana Hrvatske do ljeta. Ipak, brojke koje svaki dan objavljuje Stožer visoke su i traže ozbiljnost.

Zamolili smo dva naša ugledna znanstvenika, prof. dr. sc. Nenada Bana i prof. dr. sc. Ivana Đikića, da nam kažu što misle o daljnjem razvoju pandemije u nas. Prof. Ban nada se da će se, što se tiče cijepljenja u Hrvatskoj, optimistične prognoze koje je iznio Stožer o cijepljenju polovice populacije do ljeta obistiniti.

– To će zasigurno imati veliki utjecaj na dinamiku pandemije što će ne samo spasiti mnoge živote nego i smanjiti broj ljudi koji bi u suprotnom oboljeli i morali se nositi s posljedicama dugog COVID-19, smatra naš znanstvenik upozoravajući kako moramo biti svjesni da ta razina procijepljenosti od oko 50% neće biti dovoljna da se sasvim spriječi širenje virusa što znači da će cijepljeni ljudi biti relativno dobro zaštićeni, ali rizik za one koji nisu cijepljeni i dalje će postojati.

– Poseban rizik za postizanje kolektivnog imuniteta predstavljaju novi sojevi jer, što je virus zarazniji, potrebno je cijepiti viši postotak ljudi da bi se postigao kolektivni imunitet. Dakle, u trenutačnoj situaciji, a tako će biti i do ljeta, bila bi velike greška proglasiti da smo na kraju pandemije i da više nije potrebno slijediti preporuke i mjere koje Stožer donosi. Trenutačna epidemiološka situacija u Hrvatskoj izuzetno je loša i nije realno očekivati da će se situacija poboljšati sama od sebe. Ne smijemo ignorirati negativan utjecaj visokog broja oboljelih na zdravstveni sustav, na ekonomiju i na psihičko stanje ljudi. Strategija mjera koje se donose po principu semafora koji bi trenutačno u Hrvatskoj pokazao crveno svjetlo bio bi jedini način da se situacija opet stabilizira – rekao je prof. Ban.

Da Hrvatska ima dobre predispozicije za uspješnu ljetnu sezonu zbog nekoliko razloga, smatra prof. Đikić.

– Prvi je interes velikog broja turista iz Europe koji gravitiraju Hrvatskoj zbog pozicije. Drugi je ljepota naše obale i pripremljenost većeg dijela turističkih radnika uključujući i privatne i obiteljske turističke radnike. Treći je dosadašnja priprema i promocija Hrvatske kao COVID sigurne destinacije – rekao je te naglasio da će sezona biti uspješna ako budemo uistinu imali kontrolirane brojeve novozaraženih, umrlih i cijepljenih do lipnja.

– Svaki novi val može uništiti sezonu kao što nam se dogodilo prošlo ljeto polovicom kolovoza, većinom zbog ignoriranja virusa, noćnih klubova i nedostatka testiranja. Stoga ovo ljeto trebamo biti dobro pripremljeni, oprezni i odgovorni. Drago mi je da Ministarstvo turizma ima pozitivnu kampanju u RH i inozemstvu i da pokreću potrebne korake te da mijenjaju strategiju od prošle godine, iz masovnog nekontroliranog turizma prema kvalitetnom i sigurnom turizmu u 2021. – smatra Đikić govoreći kako na tom uspješnom putu vidi i opasnost u kašnjenju s odlukama, nepridržavanju mjera i ozbiljnim problemima u organizaciji cijepljenja.

– Ovaj zadnji tjedan Hrvatska je na vrhu liste zemalja EU po kumulativnom broju novozaraženih s više od 20% pozitivnih na testiranjima, broj umrlih također je visok na 100.000 stanovnika, a broj procijepljenih jedan od najnižih u EU. Zbog svih tih problema, povjerenje ljudi i njihova aktivna mobilizacija u pridržavanju mjera kao i želji da se cijepe sve više opada – govori naš znanstvenik objašnjavajući kako je stoga neophodna brza reakcija Vlade s uvođenjem većeg broja testiranja i ozbiljnije reakcije kada se pojavi značajniji broj novozaraženih po regijama.

– Najvažnije je poboljšati strategiju, transparentnost i informiranost građana glede cijepljenja. Do 50% cijepljenih ćemo stići do lipnja, srpnja, no to nije dovoljno i najveći problem bit će motivacija građana da se cijepe do 80% jer samo to će nas kolektivno štititi – kaže prof. Đikić.

