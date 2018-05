VIDEO Veliko nevrijeme pogodilo Njemačku! Bujice nosile automobile

Snažno nevrijeme pogodilo je zapad Njemačke te izazvalo pravi kaos u pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija.

U gradu Wuppertalu vodene bujice nose automobile, a jaki vjetar srušio je krov benzinske crpke koji je pao na 14 automobila koji su bili parkirani ispod njega. Samo čudom nitko nije teže ozlijeđen već je jedan vozač zadobio lakše ozlijede prilikom bijega iz automobila.

Currently in #Wuppertal only about an hour away from our town. #Unwetter pic.twitter.com/e7yBlQK6LK

Poplavljen je i jedan trgovački centar, a šteta je zabilježena i u kampsu gdje se također urušio krov, a dvije su zgrade poplavljene.

Thank you Silvin, footage from #Wuppertal, #Germany #Deutschland where multipe Level 3 Alerts are in effect at this time, more #storms & much #rain to come! 6/30 #eustorm https://t.co/Yze89nXbnF pic.twitter.com/klXrTyoMFy