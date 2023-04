Veliki požar u bolnici u Pekingu: Poginula 21 osoba, pacijenti plahtama pokušali pobjeći kroz prozor

Ukupno je 21 osoba smrtno stradala u velikom požaru koji je ovoga utorka zahvatio bolnicu u Pekingu, izvijestili su kineski mediji u poslijepodnevnim satima.

Zaposlenici su uspjeli izvuči 71 pacijenata nakon što je požar izbio u bolničkom odjelu, a društvenim mrežama kruže snimke ljudi kako pomoću plahti pokušavaju pobjeći kroz prozor bolnice, prenosi Daily Mail.

WATCH: Patients use bed sheets to escape Beijing hospital fire. At least 21 dead pic.twitter.com/mpSkr6rG0T